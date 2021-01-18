Источник материала: ОНТ

Белорусская теннисистка Арина Соболенко поднялась на седьмое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. Это её лучшая позиция в карьере.

Ранее Соболенко занимала десятую строчку. На старте сезона белоруска выиграла турнир в Абу-Даби. Продолжительность её выигрышной серии уже составляет пятнадцать матчей подряд. Возглавляет рейтинг Эшли Барти из Австралии. Виктория Азаренко сейчас занимает 13-е место, Александра Саснович находится на 90-й позиции. Сейчас ведущие теннисисты планеты готовятся к первому в новом сезоне турниру серии «Большого шлема» - открытому чемпионату Австралии. Он пройдёт с 8 по 21 февраля в Мельбурне.

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