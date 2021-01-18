ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Арина Соболенко поднялась на седьмое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации

18.01.2021 16:43 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Арина Соболенко поднялась на седьмое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации

Белорусская теннисистка Арина Соболенко поднялась на седьмое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. Это её лучшая позиция в карьере.

Ранее Соболенко занимала десятую строчку. На старте сезона белоруска выиграла турнир в Абу-Даби. Продолжительность её выигрышной серии уже составляет пятнадцать матчей подряд. Возглавляет рейтинг Эшли Барти из Австралии. Виктория Азаренко сейчас занимает 13-е место, Александра Саснович находится на 90-й позиции. Сейчас ведущие теннисисты планеты готовятся к первому в новом сезоне турниру серии «Большого шлема» - открытому чемпионату Австралии. Он пройдёт с 8 по 21 февраля в Мельбурне.

 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская теннисистка Арина Соболенко поднялась на седьмое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. Это её лучшая позиция в карьере. Ранее Соболенко...
 
Новости дня
Новости разные
 
В России вооруженный ножом грабитель похитил из зоомагазина клетку с попугаями. Говорит, хотел подарить девушке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by