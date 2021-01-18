В России вооруженный ножом грабитель похитил из зоомагазина клетку с попугаями. Говорит, хотел подарить девушке

Источник материала: ОНТ

В приморском городе Артеме правоохранители задержали местного жителя, который похитил из зоомагазина клетку с попугаями и деньги. Об этом сообщили в МВД России по Приморскому региону.

О случившемся полиции сообщила продавец, работающая в магазине, подвергшемся налету. По словам женщины, неизвестный, угрожая ножом, забрал 700 рублей и клетку с волнистыми попугаями. Его по горячим следам задержали.

Оказалось, ранее 28-летний гражданин привлекался по уголовной статье за разбой. По словам задержанного, в тот день он распивал алкогольные напитки, а когда деньги закончились, он решил совершить преступление. Он рассказал, что на украденные деньги собирался приобрести выпивку и купить продукты. Попугаев он планировал подарить своей девушке.

В его квартире был проведен обыск, по результатам которого правоохранителями изъята клетка в птицами и украденные деньги. По данному факту возбуждено уголовное дело за разбой. Наказание по данной статье может повлечь лишение свободы на срок до десяти лет. Самого фигуранта заключили под стражу.

Фото: МВД России по Приморскому региону

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