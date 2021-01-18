Завершился шестой этап Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе

Источник материала: ОНТ

Женской гонкой с массовым стартом в немецком Оберхофе завершился шестой этап Кубка мира по биатлону. Победу одержала француженка Жюли Симон.

Она допустила три промаха на огневых рубежах. Второе место заняла немка Франциска Пройс. Третьей к финишу пришла Анна Оберг из Швеции. Белоруска Динара Алимбекова заняла 13-е место. У неё – три промаха. Елена Кручинкина финишировала 26-й, отправившись шесть раз на штрафные круги. Следующий этап Кубка мира пройдёт в Италии с 21 по 24 января.

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