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С наступлением сильных морозов в Минской области гололёдные травмы получили почти 300 человек

18.01.2021 16:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Минувшие выходные в Минской области выдались экстремально холодными. Не обошлось и без коммунальных аварий: в Солигорске, Молодечно, Жодино, Борисовском и Червенском районах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. К счастью, аварийные службы справились с ситуацией.

С приходом морозов в Минской области холодовые травмы диагностированы у восьми пациентов, гололедные – почти у 300. Госпитализирован 31 человек.

С наступлением сильных морозов в Минской области гололёдные травмы получили почти 300 человек

Сотрудники МЧС, врачи и инспекторы ГАИ продолжают работать в усиленном режиме.   

Отметим, в Минской области сохранится переменная облачность. На некоторых участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью -16.. -21°С, местами до -27°С, днем -8.. -15 градусов.   

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Новости Беларуси. Минувшие выходные в Минской области выдались экстремально холодными. Не обошлось и без коммунальных аварий: в Солигорске, Молодечно, Жодино,...
 
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