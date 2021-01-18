|
Генпрокуратура инициировала международный розыск Павла Латушко
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Генеральная прокуратура инициировала международный розыск Павла Латушко. Необходимый пакет документов ведомство направило в Национальное центральное бюро Интерпола в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Его обвиняют сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса. В рамках уголовного дела, которым занимается главное управление Следственного комитета, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Генеральная прокуратура инициировала международный розыск Павла Латушко. Необходимый пакет документов ведомство направило в Национальное...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)