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Павла Латушко объявили в международный розыск

18.01.2021 17:03 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Павла Латушко объявили в международный розыск
Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY
Генпрокуратура объявила экс-директора и дипломата, члена Координационного совета и главу Национального антикризисного управления (НАУ) Павла Латушко в международный розыск.

Генпрокуратура сообщает, что направила в Национальное центральное бюро Интерпола в Беларуси пакет документов для объявления бывшего посла Беларуси в Польше и Франции, экс-директора Купаловского театра Павла Латушко в международный розыск.

В ведомстве пояснили, что в отношении оппозиционера в рамках уголовного дела с санкции прокурора избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ему инкриминировано совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 357 (Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата или удержания государственной власти неконституционным путем), ч. 1 ст. 361−1 (Создание экстремистского формирования либо руководство таким формированием или входящим в него структурным подразделением), ч. 3 ст. 361 (Публичные призывы к захвату государственной власти с использованием средств массовой информации или интернета) Уголовного кодекса Беларуси.
 
 
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Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
 
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