Источник материала: UDF



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Павла Латушко объявили в международный розыск Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Генпрокуратура сообщает, что направила в Национальное центральное бюро Интерпола в Беларуси пакет документов для объявления бывшего посла Беларуси в Польше и Франции, экс-директора Купаловского театрав международный розыск.В ведомстве пояснили, что в отношении оппозиционера в рамках уголовного дела с санкции прокурора избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Ему инкриминировано совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 357 (Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата или удержания государственной власти неконституционным путем), ч. 1 ст. 361−1 (Создание экстремистского формирования либо руководство таким формированием или входящим в него структурным подразделением), ч. 3 ст. 361 (Публичные призывы к захвату государственной власти с использованием средств массовой информации или интернета) Уголовного кодекса Беларуси.