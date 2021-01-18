﻿ В Минске для желающих окунуться в прорубь на Крещение предусмотрены три точки. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минске для желающих окунуться в прорубь на Крещение предусмотрены три точки

18.01.2021 17:09 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В 2021 году крещенские гуляния планируют сделать веселее и масштабнее, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске для желающих окунуться в прорубь на Крещение предусмотрены три точки

Организуют выездную торговлю с едой и глинтвейном, а также фотозоны. Для удобства гостей сделают теплые раздевалки и комфортный спуск в воду. А возле спасательных станций «Дрозды» и «Цнянская» разместят мобильные бани.

Для безопасности посетителей во всех трех предусмотренных точках организуют дежурство водолазов-спасателей, медиков, МЧС и милиции. Вот их адреса. 

В Минске для желающих окунуться в прорубь на Крещение предусмотрены три точки

В Минске для желающих окунуться в прорубь на Крещение предусмотрены три точки

В Минске для желающих окунуться в прорубь на Крещение предусмотрены три точки

С учетом эпидситуации в местах крещенских купаний постараются обеспечить социальное дистанцирование, а пришедшим окунуться будут измерять температуру.

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В 2021 году крещенские гуляния планируют сделать веселее и масштабнее, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Организуют выездную...
 
Новости дня
Новости разные
 
Азбука беларускай рэвалюцыі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by