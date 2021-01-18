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КГБ Беларуси передал дело «Белгазпромбанка» в Генпрокуратуру

18.01.2021 17:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Уголовное дело в отношении топ-менеджеров «Белгазпромбанка» передано в Генпрокуратуру для направления в суд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

КГБ Беларуси передал дело «Белгазпромбанка» в Генпрокуратуру

Напомним, участники громкого экономического преступления были задержаны летом 2020 года. Обвинения в получении взяток и «отмывании» денег предъявлены экс-главе правления банка Виктору Бабарико и шестерым его заместителям.

Партнеру по опасному бизнесу и учредителю нашумевшего «Активлизинга» Виктору Кобяку предстоит отвечать перед законом за дачу взятки в крупном размере.

КГБ Беларуси передал дело «Белгазпромбанка» в Генпрокуратуру

Известно, что все участники преступной схемы, за исключением Бабарико, согласились с обвинением и не требовали дополнительного расследования.

Отметим, что мера пресечения для фигурантов дела «Белгазпромбанка» не изменилась. Семеро из них находятся под стражей, один – под домашним арестом.

Люди в материале: Виктор Кобяк, Виктор Бабарико

 
 
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Новости Беларуси. Уголовное дело в отношении топ-менеджеров «Белгазпромбанка» передано в Генпрокуратуру для направления в суд, сообщили в программе Новости «24...
 
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