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«Дело «Белгазпромбанка» все ближе к судебным слушаниям

18.01.2021 17:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Следственное управление КГБ передало в Генеральную прокуратуру для направления в суд уголовное дело топ-менеджеров ОАО «Белгазпромбанк».

 

«Дело «Белгазпромбанка» все ближе к судебным слушаниям
Власти утверждают, что в уголовном преследовании Бабарико нет политической подоплеки, он убежден в обратном. Фото: телеграм-канал.

 

Как сообщает БелаПАН со ссылкой на пресс-службу КГБ, обвиняемые и их защитники ознакомились с материалами дела. Ходатайств о прекращении уголовного преследования по предусмотренным Уголовным кодексом основаниям, а также о проведении дополнительных следственных действий никто из обвиняемых, за исключением Виктора Бабарико, не заявил.

Мера пресечения в отношении обвиняемых оставлена прежней: семь человек, включая Бабарико, находятся под стражей, один — под домашним арестом, отметили в КГБ.

11 июня 2020 года в головном офисе «Белгазпромбанка» прошел обыск в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных незаконным путем. Большинство членов правления «Белгазпромбанка» были задержаны. После этого Национальный банк ввел в банк на шесть месяцев, с 15 июня, временную администрацию во главе с Надеждой Ермаковой. Полномочия правления ОАО «Белгазпромбанк» на период действия временной администрации по управлению банком были приостановлены. Ермакова возглавляла временную администрацию до 10 декабря, а 18 января стало известно, что совет директоров «Белгазпромбанка» назначил ее председателем правления.

Российские «Газпром» и «Газпромбанк» еще до начала работы временной администрации назвали действия Нацбанка по назначению новых руководящих работников «Белгазпромбанка» незаконными и с лета этого года отказывались от сотрудничества с временной администрацией.

Бывший председатель правления «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико, который покинул банк в мае 2020 года в связи с участием в президентских выборах, 18 июня был задержан по обвинению в организации противоправной деятельности в годы, когда руководил банком. При этом представители власти утверждают, что в уголовном преследовании Бабарико нет политической подоплеки. Сам он убежден в обратном.

Бабарико предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 430 и ч. 2 ст. 235 УК, по фактам получения взяток организованной группой в особо крупном размере, а также легализации («отмывания») средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере соответственно.

Заместителям председателя правления банка Сергею Шабану, Александру Ильясюку, Кириллу Бадею, Дмитрию Кузьмичу, а также бывшим первому заместителю председателя правления Алексею Задойко и заместителю председателя правления Сергею Добролёту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 430 УК. Учредителю ООО «Активлизинг» Виктору Кобяку предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 2 ст. 431 УК (дача взятки в крупном размере).

 
 
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Следственное управление КГБ передало в Генеральную прокуратуру для направления в суд уголовное дело топ-менеджеров ОАО «Белгазпромбанк».  
 
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