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Слияние концернов Fiat Chrysler и PSA Group завершено

18.01.2021 17:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Объединение концернов Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и PSA Group завершено — на днях стороны объявили об успешном завершении сделки и образовании нового альянса, который, как уже известно, получил название Stellantis.


Процесс слияния завершился после выполнения стандартных условий закрытия сделки, включая получение одобрений акционеров, а также выполнение антимонопольных и других нормативно-правовых требований. На биржах в Париже, Милане и Нью-Йорке ужа началась торговля акциями Stellantis — под общим биржевым тикером «STLA».


Пост генерального директора Stellantis на протяжении первых пяти лет будет занимать Карлос Таварес, нынешний глава PSA Group. Совет директоров Stellantis будет состоять из 11 членов, большинство из которых являются независимыми директорами, а штаб-квартира расположится в Нидерландах.

 
 
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Объединение концернов Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и PSA Group завершено - на днях стороны объявили об успешном завершении сделки и образовании нового альянса под названием...
 
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