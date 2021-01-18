Audi тестирует модель A8 Horch. Что это за седан?

Источник материала: Onliner

Audi A8 D5 готовится к плановому рестайлингу, и по Германии вовсю колесят прототипы доработанного представительского седана. Судя по информации портала Autoevolution , в Ингольштадте намерены укрепить позиции А8 в суперлюксовом сегменте.





Audi все еще не планирует выводить на рынок модель RS8, поэтому с Mercedes-AMG S-Class продолжит кое-как сражаться 700-сильный Audi S8 Plus. А еще сегодня в сети появились первые шпионские снимки удлиненной версии Audi A8 D5'2022. И это не просто LWB-седан, а люксовая модификация Audi A8 Horch. Возрождение легендарного суббренда уже подтвердили в Audi. Очевидно, Horch будет нацелен на Maybach-версии Mercedes S-Class.





Обратите внимание на маленький участок с камуфляжем возле окошка в задней стойке. Немецкие журналисты уверены, что эта пленка скрывает логотип Horch. О том, что Horch вернется на рынок, Audi заявила еще в конце 2019 года. Новый суббренд станет оружием в борьбе за клиентов в сегментах, расположившихся между обычной Audi A8 и Bentley Flying Spur. Это будет самый дорогой седан в истории Audi.