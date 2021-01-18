|
Audi тестирует модель A8 Horch. Что это за седан?
Источник материала: Onliner
Audi A8 D5 готовится к плановому рестайлингу, и по Германии вовсю колесят прототипы доработанного представительского седана. Судя по информации портала
Audi все еще не планирует выводить на рынок модель RS8, поэтому с Mercedes-AMG S-Class продолжит кое-как сражаться 700-сильный Audi S8 Plus. А еще сегодня в сети появились первые шпионские снимки удлиненной версии Audi A8 D5'2022. И это не просто LWB-седан, а люксовая модификация Audi A8 Horch. Возрождение легендарного суббренда уже подтвердили в Audi. Очевидно, Horch будет нацелен на Maybach-версии Mercedes S-Class.
Обратите внимание на маленький участок с камуфляжем возле окошка в задней стойке. Немецкие журналисты уверены, что эта пленка скрывает логотип Horch. О том, что Horch вернется на рынок, Audi заявила еще в конце 2019 года. Новый суббренд станет оружием в борьбе за клиентов в сегментах, расположившихся между обычной Audi A8 и Bentley Flying Spur. Это будет самый дорогой седан в истории Audi.
серебристый, внедорожник, бензин 2.4 л, автоматическая, полный привод
серый, универсал, бензин 1.6 л, автоматическая, передний привод
белый, фургон, дизель 2.4 л, механическая, задний привод
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Audi A8 D5 готовится к плановому рестайлингу, и по Германии вовсю колесят прототипы доработанного представительского седана. Судя по информации портала Autoevolution, в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)