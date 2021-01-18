Навальный арестован на 30 суток. Жена политика: «Мы справимся»

Источник материала: Салiдарнасць

Судья Химкинского городского суда Елена Морозова отправила под арест политика Алексея Навального, обвиняемого в нарушении обязательств условно осужденного по делу «Ив Роше».

Как сообщает Медуза , Навальный арестован на 30 суток, до 15 февраля.

Между задержанием и судом прошло около 16 часов — все это время к политику не пускали защитников. Адвоката Ольгу Михайлову уведомили о заседании за несколько минут до его начала.

Навальный будет находиться под арестом в ожидании суда, по итогам которого будет вынесено решение о том, уклонялся ли он от контроля ФСИН.

Если политика признают виновным, он получит реальный срок в 3,5 года лишения свободы за вычетом 10 месяцев, которые он провел под домашним арестом по делу «Ив Роше». Заседание суда назначено на 29 января.

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В понедельник жена Алексея Навального Юлия опубликовала пост в инстаграме: «Лёша, когда тебя отравили, я написала, что мы со всем справлялись, справимся и с этим. И теперь я могу сказать то же самое, и, возможно, ты даже успеешь это прочитать, в отличие от прошлого раза: нет вещи, с которой бы мы не справились. Всё обязательно будет хорошо!»

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