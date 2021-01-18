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Директор «Купалинки», местные чиновники и депутаты… Люди признаются, что не выбирали их делегатами ВНС
18.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Еще в нескольких городах с удивлением узнали о том, кто будет представлять интересы народа.
Белорусы продолжают узнавать о делегатах Всебелорусского народного собрания. Их выдвижение, вопреки заверению Лукашенко, происходит путем назначения.
«Работники «ГродноАзот» не выбирали делегатов на ВНС, — сообщили в
В стачкоме сообщили, что предприятие на форуме будут представлять главный энергетик Алексей Иванов, инженер-проектировщик Андрей Цитко и начальник одного из подразделений Дмитрий Семчук.
Также в сети появился список представителей на ВНС от Солигорска. Большинство из них представители вертикали действующей власти.
Фото телеграм-канала стачкома «Беларуськалия»
Среди них заместители председателя и начальники отделов райисполкома, председатели профсоюзных первичек, главврач местной больницы, депутаты парламента и областного Совета, а также пару директоров предприятий, среди которых и директор ОАО «Купалинка».
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Директор «Купалинки», местные чиновники и депутаты… Люди признаются, что не выбирали их делегатами ВНС
Еще в нескольких городах с удивлением узнали о том, кто будет представлять интересы народа.
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