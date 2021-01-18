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Директор «Купалинки», местные чиновники и депутаты… Люди признаются, что не выбирали их делегатами ВНС

18.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Еще в нескольких городах с удивлением узнали о том, кто будет представлять интересы народа.

Директор «Купалинки», местные чиновники и депутаты… Люди признаются, что не выбирали их делегатами ВНС

Белорусы продолжают узнавать о делегатах Всебелорусского народного собрания. Их выдвижение, вопреки заверению Лукашенко, происходит путем назначения.

«Работники «ГродноАзот»  не выбирали  делегатов на ВНС, — сообщили в телеграм-канале  стачкома предприятия. — Ввиду того, что делегаты ВНС от нашего предприятия не избирались на местных собраниях и собраниях трудовых  коллективов, а назначались районными и городскими советами депутатов, что противоречит Закону «О Республиканских собраниях»,  делегаты не представляют интересов азотовцев, и все решения, принятые на ВНС не будут носить легитимного характера».

В стачкоме сообщили, что предприятие на форуме будут представлять главный энергетик Алексей Иванов, инженер-проектировщик Андрей Цитко и начальник одного из подразделений Дмитрий Семчук.

Также в сети появился список представителей на ВНС от Солигорска. Большинство из них представители вертикали действующей власти.

Директор «Купалинки», местные чиновники и депутаты… Люди признаются, что не выбирали их делегатами ВНС

Фото телеграм-канала стачкома «Беларуськалия»

Среди них заместители председателя и начальники отделов райисполкома, председатели профсоюзных первичек, главврач местной больницы, депутаты парламента и областного Совета, а также пару директоров предприятий, среди которых и директор ОАО «Купалинка».

 
 
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Еще в нескольких городах с удивлением узнали о том, кто будет представлять интересы народа.
 
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