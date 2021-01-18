Класковский: В Москве будут выжидать, поднимется ли вторая волна белорусской революции

Надежды Ермаковой руководителем «Белгазпромбанка» лишний раз показывает, что в отношениях между Лукашенко и Кремлем хвост часто вертит собакой, — пишет Александр Класковский. - Вообще Путин попал в ловушку, когда в августе — из соображений классовой солидарности и страховки от революционной заразы — поддержал авторитарного белорусского собрата. «Сенсационное назначениеруководителем «Белгазпромбанка» лишний раз показывает, что в отношениях между Лукашенко и Кремлем хвост часто вертит собакой, —Александр Класковский. - Вообще Путин попал в ловушку, когда в августе — из соображений классовой солидарности и страховки от революционной заразы — поддержал авторитарного белорусского собрата.





Сейчас, когда его легитимность прохудилась, положение стало более шатким, Москва как ни парадоксально, вынуждена вести себя в отношениях с ним более аккуратно, чем в прежние времена.





Вспомним: год назад бушевала нефтяная война, а перед этим белорусскому вождю выкручивали руки, домогаясь «углубленной интеграции».





Теперь же любой серьезный наезд на Лукашенко был бы страшно проигрышен для российского руководства и в пиаровском, и в чисто практическом плане. Как так: только что заступались за него, винили Запад в давлении, вмешательстве во внутренние дела Беларуси, а теперь сами туда же?





Вдобавок бить сейчас по Лукашенко означает невольно подыгрывать его противникам, ослаблять прочность его системы перед лицом «цветной революции».





К слову, скандал вокруг Навального тоже на руку Лукашенко, поскольку ухудшает отношения России с Западом. А значит, можно еще сильнее играть на том, что мы-де в одном окопе и вообще только нынешний белорусский вождь способен удержать этот «клочок земли» в качестве важного для России стратегического плацдарма.





И в этом плане учения «Запад-2021», — тоже пиаровский подарок для Лукашенко, который обсуждал сегодня эти маневры с министром обороны Хрениным (НАТО покушается на «белорусский выступ» и все такое).





Вдобавок ко всему Лукашенко сейчас может козырять перед Кремлем тем, что угомонил-де протесты. Вам же, мол, не демократия здесь нужна, а чтобы все было схвачено, ну так вот сейчас ситуация под контролем, затаптываем последние очаги крамолы.





Конечно, если грянет горячая весна, в Москве поймут, что это был блеф. Но пока Кремль, скорее всего, не будет так уж сильно нажимать на Лукашенко в плане конституционной реформы и транзита власти.





В Москве будут выжидать и смотреть, насколько белорусский вождь и впрямь овладел ситуацией, как пройдет его потешное Всебелорусское собрание, а самое главное — поднимется ли вторая волна белорусской революции».