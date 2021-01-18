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Класковский: В Москве будут выжидать, поднимется ли вторая волна белорусской революции

18.01.2021 17:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Политический обозреватель Александр Класковский объясняет, почему Путин попал в ловушку Лукашенко

«Сенсационное назначение Надежды Ермаковой руководителем «Белгазпромбанка» лишний раз показывает, что в отношениях между Лукашенко и Кремлем хвост часто вертит собакой, — пишет Александр Класковский. - Вообще Путин попал в ловушку, когда в августе — из соображений классовой солидарности и страховки от революционной заразы — поддержал авторитарного белорусского собрата.

Сейчас, когда его легитимность прохудилась, положение стало более шатким, Москва как ни парадоксально, вынуждена вести себя в отношениях с ним более аккуратно, чем в прежние времена.

Вспомним: год назад бушевала нефтяная война, а перед этим белорусскому вождю выкручивали руки, домогаясь «углубленной интеграции».

Теперь же любой серьезный наезд на Лукашенко был бы страшно проигрышен для российского руководства и в пиаровском, и в чисто практическом плане. Как так: только что заступались за него, винили Запад в давлении, вмешательстве во внутренние дела Беларуси, а теперь сами туда же?

Вдобавок бить сейчас по Лукашенко означает невольно подыгрывать его противникам, ослаблять прочность его системы перед лицом «цветной революции».

К слову, скандал вокруг Навального тоже на руку Лукашенко, поскольку ухудшает отношения России с Западом. А значит, можно еще сильнее играть на том, что мы-де в одном окопе и вообще только нынешний белорусский вождь способен удержать этот «клочок земли» в качестве важного для России стратегического плацдарма.

И в этом плане учения «Запад-2021», — тоже пиаровский подарок для Лукашенко, который обсуждал сегодня эти маневры с министром обороны Хрениным (НАТО покушается на «белорусский выступ» и все такое).

Вдобавок ко всему Лукашенко сейчас может козырять перед Кремлем тем, что угомонил-де протесты. Вам же, мол, не демократия здесь нужна, а чтобы все было схвачено, ну так вот сейчас ситуация под контролем, затаптываем последние очаги крамолы.

Конечно, если грянет горячая весна, в Москве поймут, что это был блеф. Но пока Кремль, скорее всего, не будет так уж сильно нажимать на Лукашенко в плане конституционной реформы и транзита власти.

В Москве будут выжидать и смотреть, насколько белорусский вождь и впрямь овладел ситуацией, как пройдет его потешное Всебелорусское собрание, а самое главное — поднимется ли вторая волна белорусской революции».
 
 
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Политический обозреватель Александр Класковский объясняет, почему Путин попал в ловушку Лукашенко
 
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