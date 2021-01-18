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Мать убитого Романа Бондаренко официально обратилась к Рене Фазелю

18.01.2021 17:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Эмоциональное заявление Елены Бондаренко.

Мать убитого Романа Бондаренко официально обратилась к Рене Фазелю
Мать Романа Бондаренко, которого 12 ноября 2020 года убили неизвестные на Площади Перемен, записала видеообращение к дисциплинарному комитету Международной федерации хоккея и лично к Рене Фазелю, которое опубликовала by.tribuna.com

Женщина рассказала, что прошло уже 64 дня с момента убийства, а подозреваемых якобы так и не нашли. Более того, все это время в СМИ появляются сливы личной информации, а также результаты слежки и прослушки: 
 
"Прошло уже 64 дня с момента, как не стало моего единственного сына. 64 дня игнорирования, молчания, слежки, прослушки, запугивания, слива личной информации и телефонных разговоров в СМИ.

64 дня отказов в возбуждении уголовного дела, в проведении экспертиз, в ознакомлении с результатами проверки. По этому делу получает отказы даже мой адвокат на обычные официальные запросы... 

Проведены многочисленные запросы свидетелей. Опознаны лица, похитившие и избившие до смерти моего сына прямо на детской площадке. Я знаю, что есть многочисленные протоколы опроса, видеозаписи, много других доказательств. 

Но на данный момент я уже не уверена, что подозреваемые появятся, хотя дело взято под личный контроль Александра Лукашенко, о чем он лично сообщил в СМИ", - говорит Елена Бондаренко

Она также упомянула условие для проведения ЧМ по хоккею в Беларуси, которое выдвинул Рене Фазель (представителей МФК ознакомят с результатами проверки по делу Романа): 
 
"Я обращаюсь к Рене Фазелю с просьбой пригласить меня на встречу с генеральным прокурором Беларуси. Я хочу получить информацию и ознакомиться с результатами судебно-медицинской экспертизы".
 
 
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