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Oops! Путин разрешит своим вассалам официально брать взятки

18.01.2021 17:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Госдума РФ рассмотрит поправки о ненаказании чиновников за коррупционные нарушения

Как пишет "Коммерсант", Совет Госдумы в понедельник планирует принять к рассмотрению правительственный законопроект об условиях освобождения чиновников, депутатов, судей и других представителей власти от ответственности за коррупционные нарушения.

Это станет возможно, если антикоррупционные ограничения были нарушены якобы по независящим от человека обстоятельствам. 

Юристы считают новую норму малопонятной и избыточной и не исключают злоупотреблений.

Пакет поправок, предусматривающий освобождение облеченных властью людей от ответственности за нарушение антикоррупционных запретов, правительство внесло в Госдуму еще 18 декабря. 

В пояснительной записке говорится, что законопроект подготовлен во исполнение подпункта «в» пункта 1 Национального плана противодействия коррупции на 2018–2020 годы, утвержденного президентом еще в июне 2018 года. 

Законопроектом предусмотрено, что "физическое лицо освобождается от ответственности в случае, если несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, признается следствием независящих от него обстоятельств",— говорится в пояснительной записке.

Согласно проекту, такими обстоятельствами могут быть признаны «находящиеся вне контроля затронутого ими физического лица чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, которых… нельзя было ожидать или избежать либо которые нельзя было преодолеть». 

Там же приводятся и примеры подобных обстоятельств: это, в частности, стихийные бедствия, пожар, эпидемии, забастовки, военные действия, террористические акты, запретительные или ограничительные меры, принимаемые госорганами, в том числе иностранными. 

Имеет значение и фактор внезапности: подобными обстоятельствами не могут быть признаны «регулярно повторяющиеся и прогнозируемые события и явления».
 
 
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Госдума РФ рассмотрит поправки о ненаказании чиновников за коррупционные нарушения
 
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