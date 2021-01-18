Oops! Путин разрешит своим вассалам официально брать взятки

Коммерсант ", Совет Госдумы в понедельник планирует принять к рассмотрению правительственный законопроект об условиях освобождения чиновников, депутатов, судей и других представителей власти от ответственности за коррупционные нарушения. Как пишет "", Совет Госдумы в понедельник планирует принять к рассмотрению правительственный законопроект об условиях освобождения чиновников, депутатов, судей и других представителей власти от ответственности за коррупционные нарушения.





Это станет возможно, если антикоррупционные ограничения были нарушены якобы по независящим от человека обстоятельствам.





Юристы считают новую норму малопонятной и избыточной и не исключают злоупотреблений.





Пакет поправок, предусматривающий освобождение облеченных властью людей от ответственности за нарушение антикоррупционных запретов, правительство внесло в Госдуму еще 18 декабря.





В пояснительной записке говорится, что законопроект подготовлен во исполнение подпункта «в» пункта 1 Национального плана противодействия коррупции на 2018–2020 годы, утвержденного президентом еще в июне 2018 года.





Законопроектом предусмотрено, что "физическое лицо освобождается от ответственности в случае, если несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, признается следствием независящих от него обстоятельств",— говорится в пояснительной записке.





Согласно проекту, такими обстоятельствами могут быть признаны «находящиеся вне контроля затронутого ими физического лица чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, которых… нельзя было ожидать или избежать либо которые нельзя было преодолеть».





Там же приводятся и примеры подобных обстоятельств: это, в частности, стихийные бедствия, пожар, эпидемии, забастовки, военные действия, террористические акты, запретительные или ограничительные меры, принимаемые госорганами, в том числе иностранными.





Имеет значение и фактор внезапности: подобными обстоятельствами не могут быть признаны «регулярно повторяющиеся и прогнозируемые события и явления».