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Смог накрыл Польшу: уровень загрязнения воздуха превышен в 13 раз

18.01.2021 17:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 янв – Sputnik. Польша задыхается от смога, в некоторых районах страны загрязнение воздуха превышено в 13 раз – это связано с тем, что на протяжении нескольких дней в стране стоит безветренная и морозная погода.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Температура в некоторых регионах опустилась до –20°С, поэтому многие поляки стали активно отапливать дома углем и дровами, которые сильно загрязняют воздух.

По данным экологов, в Варшаве концентрация вредных твердых мелких частиц превышена в 5–6 раз. Еще хуже дела в пригородах польской столицы, где больше всего частного сектора: там уровень загрязнения воздуха выше нормы в 13 раз.

Медики советуют временно не проветривать квартиры и дома, а также долго не находится на улице.

Загрязненный воздух чреват осложнениями для многих людей, особенно у кого есть хронические болезни дыхательных путей. В особой зоне риска – пожилые граждане и дети.

 
Теги: Минск
 
 
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Особо напряженная ситуация в пригородах Варшавы, где расположено много частного сектора – из-за морозов жители там топят дома углем, который и загрязняет воздух.
 
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