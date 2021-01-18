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Смог накрыл Польшу: уровень загрязнения воздуха превышен в 13 раз
18.01.2021 17:25 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 янв – Sputnik. Польша задыхается от смога, в некоторых районах страны загрязнение воздуха превышено в 13 раз – это связано с тем, что на протяжении нескольких дней в стране стоит безветренная и морозная погода.
© Sputnik / Виктор Толочко
Температура в некоторых регионах опустилась до –20°С, поэтому многие поляки стали активно отапливать дома углем и дровами, которые сильно загрязняют воздух.
По данным экологов, в Варшаве концентрация вредных твердых мелких частиц превышена в 5–6 раз. Еще хуже дела в пригородах польской столицы, где больше всего частного сектора: там уровень загрязнения воздуха выше нормы в 13 раз.
Медики советуют временно не проветривать квартиры и дома, а также долго не находится на улице.
Загрязненный воздух чреват осложнениями для многих людей, особенно у кого есть хронические болезни дыхательных путей. В особой зоне риска – пожилые граждане и дети.
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Особо напряженная ситуация в пригородах Варшавы, где расположено много частного сектора – из-за морозов жители там топят дома углем, который и загрязняет воздух.
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