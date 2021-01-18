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Снег в Париже: французы взяли лыжи и пошли на Монмартр

18.01.2021 17:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

© RUPTLY
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Парижане пришли на склоны Монмартра, захватив лыжи и санки. На склоне холма, где возвышается базилика Сакре-Кер, они лепили снеговиков.

Снег во французской столице – большая редкость. А после субботнего снегопада высота снежного покрова в Париже достигла 4 сантиметров.

Два друга, Том и Амори, благодаря снегопаду смогли исполнить давнее обещание, которое дали друг другу.

Дело было так: около пяти лет назад двое друзей возвращались с вечеринки и нашли на улице лыжи. Они пообещали друг другу, что когда в Париже выпадет снег, пойдут кататься на этих лыжах на Монмартре.

"Я проснулся сегодня утром и увидел, что пошел небольшой снег. Я позвонил ему и сказал: "Приходи. В душ – и сразу приходи", – рассказывает парижанин.
© Sputnik Валентин Филимонов
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Впрочем, снег требует и осторожности. В пятницу национальная метеорологическая служба "Метео Франс" объявила предпоследний – оранжевый – уровень погодной опасности в 32 французских департаментах, пишет РИА Новости. Среди них – столичный регион Иль-де-Франс в связи с надвигающимися снегопадами и ухудшением ситуации на автодорогах.

По данным радиостанции RTL, абсолютный рекорд в XX веке пришелся на 3 марта 1946, когда снежный покров в Париже составил 40 см.

 
Теги: Минск
 
 
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Двое друзей-французов около пяти лет назад нашли лыжи, когда возвращались с вечеринки. И пообещали друг другу, что отправятся на Монмартр, чтобы прокатиться вниз со...
 
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