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Как проводить время на пенсии с пользой? Об идеях активного долголетия и самозанятости говорили в Молодечно

18.01.2021 17:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Молодечно собрали диалоговую площадку для пожилых людей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Среди тем для обсуждения – пенсионное обеспечение, поддержка здоровья, самозанятость, а также идеи, как проводить людям «золотого возраста» свое свободное время с пользой.

Во время дискуссии было предложено создать в городе центр активного долголетия. Кстати, здесь успешно реализуют творческий проект – мастер-классы разных поколений, во время которых пенсионеры и молодежь делятся опытом.

Как проводить время на пенсии с пользой? Об идеях активного долголетия и самозанятости говорили в Молодечно

Иван Лавринович, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:
У нас принята национальная программа «Активное долголетие – 2030». Мы должны сделать какой-то шаг навстречу этим людям для того, чтобы они еще работали и в этом возрасте приносили пользу себе, окружающим, детям своим и, конечно, обществу. Это самая главная задача.

Как проводить время на пенсии с пользой? Об идеях активного долголетия и самозанятости говорили в Молодечно

Тамара Красовская, председатель Комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома:
Индивидуальный подход говорит о том, что если пожилой человек оказался в трудной жизненной ситуации или же при выходе на трудовую пенсию он хочет продолжать свою активную жизненную позицию, хочет еще продолжить трудовую деятельность, не прекращая, то, конечно, мы, социальная защита, должны предоставлять весь перечь услуг. Это не только социальные услуги, которые предусмотрены законом, но и психологического характера.

Как проводить время на пенсии с пользой? Об идеях активного долголетия и самозанятости говорили в Молодечно

Также в ходе круглого стола участники ознакомились с результатами волонтерского движения и обсудили новые проекты и методики.

Люди в материале: Иван Лавринович, Тамара Красовская

 
 
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Новости Беларуси. В Молодечно собрали диалоговую площадку для пожилых людей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Среди тем для обсуждения – пенсионное...
 
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