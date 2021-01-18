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Как проводить время на пенсии с пользой? Об идеях активного долголетия и самозанятости говорили в Молодечно
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Молодечно собрали диалоговую площадку для пожилых людей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Среди тем для обсуждения – пенсионное обеспечение, поддержка здоровья, самозанятость, а также идеи, как проводить людям «золотого возраста» свое свободное время с пользой.
Во время дискуссии было предложено создать в городе центр активного долголетия. Кстати, здесь успешно реализуют творческий проект – мастер-классы разных поколений, во время которых пенсионеры и молодежь делятся опытом.
Иван Лавринович, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:
Тамара Красовская, председатель Комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома:
Также в ходе круглого стола участники ознакомились с результатами волонтерского движения и обсудили новые проекты и методики.
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Как проводить время на пенсии с пользой? Об идеях активного долголетия и самозанятости говорили в Молодечно
Новости Беларуси. В Молодечно собрали диалоговую площадку для пожилых людей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Среди тем для обсуждения – пенсионное...
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