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Обжаривается и подаётся на туннель шоковой заморозки. А вы знаете, как делают картофель фри?

18.01.2021 17:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Анатолий Анюховский, директор Толочинского консервного завода рассказал, как на белорусском предприятии делают картошку фри.

Вадим Щеглов, ведущий:
Анатолий Васильевич, я так понимаю, мы сейчас наблюдаем исторические кадры. Это первое в стране производство картофеля фри. Почему раньше к этому не пришли? Почему сейчас? И когда все-таки вы запустите производство?

Обжаривается и подаётся на туннель шоковой заморозки. А вы знаете, как делают картофель фри?

Анатолий Анюховский, директор Толочинского консервного завода:
Мы в Академии наук давно изучили эту тему, она требует решения. Руководство Академии наук приглашало еще бывшего премьера Кобякова, мы здесь оставили разговор о целесообразности организации такого производства с учетом крупной сырьевой зоны, конкретно на предприятии – самом крупном производителе картофеля в республике. Нужна переработка. Что сегодня востребовано из продуктов переработки картофеля больше всего? Это же картофель фри. Вы посмотрите, где в отелях, в домах отдыха, санаториях отсутствует картофель фри? Везде есть.

Обжаривается и подаётся на туннель шоковой заморозки. А вы знаете, как делают картофель фри?

Здесь горячий цех. Это обжарка картофеля. Потом обжаренный картофель остужается и подается на туннель быстрой заморозки, шоковой. Потом на фасовку. Фасуется, и подается в морозильник готовая к отгрузке продукция.

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Люди в материале: Анатолий Анюховский, Вадим Щеглов, Андрей Кобяков

 
 
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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Анатолий Анюховский, директор Толочинского консервного завода рассказал, как на белорусском предприятии делают...
 
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