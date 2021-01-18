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Госсекретарь США: Уверенные в себе политические лидеры не боятся конкурирующих голосов

18.01.2021 17:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Госсекретарь США: Уверенные в себе политические лидеры не боятся конкурирующих голосов

  • 18.01.2021, 17:23
Госсекретарь США: Уверенные в себе политические лидеры не боятся конкурирующих голосов
Майк Помпео
Фото: Reuters

Майк Помпео выступил с осуждением действий российских властей в отношении Навального.

Госсекретарь США Майк Помпео осудил действия российских властей в отношении политика Алексея Навального, передает «Голос Америки»:

- Соединенные Штаты решительно осуждают решение России арестовать Алексея Навального. Мы с серьезной обеспокоенностью отмечаем, что его задержание является последней из серии попыток заставить замолчать Навального и других деятелей оппозиции и независимые голоса, критикующие российские власти.

Уверенные в себе политические лидеры не боятся конкурирующих голосов, не совершают насилия и не задерживают незаконно политических оппонентов. Русский народ, как и люди во всем мире, заслуживает правительство, которое поддерживает открытый рынок идей, прозрачное и подотчетное управление, независимую судебную систему и способность реализовать свои основные права человека на свободу слова и собраний, не опасаясь возмездия.

Мы настоятельно призываем правительство России обеспечить равные условия для всех политических партий и кандидатов, стремящихся участвовать в избирательном процессе. Проблема не в Алексее Навальном. Мы требуем его немедленного и безоговорочного освобождения.

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Майк Помпео выступил с осуждением действий российских властей в отношении Навального.
 
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