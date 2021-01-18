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«Власти делают все для того, чтобы рабочие бастовали»

18.01.2021 17:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Власти делают все для того, чтобы рабочие бастовали»

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  • 18.01.2021, 17:14
«Власти делают все для того, чтобы рабочие бастовали»

Белорусов принуждают работать в средневековых условиях.

В сети появляется множество сообщений от рабочих о том, что температура в цехах всего лишь около +10 градусов, а на некоторых предприятиях вообще чуть выше нуля, пишет телеграм-канал «Баста».

Люди не могут работать в этих нечеловеческих условиях целый день! Некоторые «руководители» настолько озверели, что запрещают своим работникам надевать тёплую одежду, якобы это противоречит каким-то нормам. А температура в рабочем помещении около нуля никаким нормам не противоречит?!

Государство превратилось в террористическую организацию, которая взяла в плен миллионы человек, закрыла границы так, чтобы никто не сбежал, и принуждает работать в средневековых условиях. Да и жить тоже, только вспомните отравленную воду, или вообще её отсутствие в некоторых районах.

Государство делает всё для того, чтобы рабочие бастовали. Нельзя бастовать по политическим мотивам? Так давайте бастовать против условий труда как в фашистском концлагере! Мы должны научиться бороться за свои права!

На видео рабочие МТЗ пытаются согреться в цеху.

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Белорусов принуждают работать в средневековых условиях.
 
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