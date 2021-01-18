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Еще один работник «Беларуськалия» присоединился к забастовке
Источник материала: Хартия'97
Еще один работник «Беларуськалия» присоединился к забастовке
Это слесарь-ремонтник Александр Кононович.
Ещё один герой Беларуси - Кононович Александр, слесарь-ремонтник 5 разряда бригады по капремонту участка дробления рудника 4РУ, присоединился к cтачке ОАО «Беларуськалий».
Об этом сообщает телеграм-канал
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Это слесарь-ремонтник Александр Кононович.
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