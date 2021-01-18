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Еще один работник «Беларуськалия» присоединился к забастовке

18.01.2021 17:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Еще один работник «Беларуськалия» присоединился к забастовке

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  • 18.01.2021, 16:52
Еще один работник «Беларуськалия» присоединился к забастовке
Кононович Александр Николаевич

Это слесарь-ремонтник Александр Кононович.

Ещё один герой Беларуси - Кононович Александр, слесарь-ремонтник 5 разряда бригады по капремонту участка дробления рудника 4РУ, присоединился к cтачке ОАО «Беларуськалий».

Об этом сообщает телеграм-канал «Баста».


Кононович Александр Николаевич

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