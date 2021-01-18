Источник материала: Хартия'97

Ученые назвали преимущества удаленной работы для здоровья 18.01.2021, 16:45

Существует такое понятие как транспортная усталость.

Диетолог Михаил Гинзбург заявил: удалёнка имеет свои преимущества. Главными из них следует признать отсутствие усталости и стрессов, что является немаловажным для здоровья, пишет lenta.ua .

Медик рассказал, что существует такое понятие как транспортная усталость. Ежедневно приходится добираться на работу и обратно. К тому же, в условиях большого города это особенно утомительно из-за необходимости использовать различные виды транспорта. Следует учитывать и концентрацию людей в метро или троллейбусе.

При нахождении в офисе возрастают шансы появления агрессии из-за стрессовых ситуаций, которые возникают при взаимодействии с другими людьми.

Далее специалист назвал необходимость женщинам каждое утро приводить себя в порядок, что также нелегко. Далее им нужно ехать на работу, общаться с людьми, выполнять задания, а вечером возвращаться домой.

У водителей возможны негативные эмоции из-за проблем с парковкой или стрессовых ситуаций на дороге. По данным причинам лучшим решением является удалёнка.

Дистанционный формат работы позволяет избегать вышеперечисленных проблем. Вместе с тем, появляется риск увеличения веса тела из-за малой подвижности. Работая на удалёнке следует периодически отвлекаться и совершать прогулки, заниматься физкультурой и спортом.

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