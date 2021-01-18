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Суд арестовал Навального на 30 суток

18.01.2021 17:43 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Суд арестовал Навального на 30 суток
Фото: АР
Химкинский суд, который провел заседание в отделе полиции, избрал для Алексея Навального меру пресечения в виде 30 суток ареста.

Суд выбрал для Алексея Навального меру пресечения в виде ареста на 30 суток. Заседание проходило во 2-м отделе полиции УМВД города Химки, куда Навального доставили из аэропорта Шереметьево, где его задержали при прохождении пограничного контроля 18 января.

Рассмотрение дела оппозиционера о нарушении им режима испытательного срока назначено на 29 января. Навальный был задержан в зоне пограничного контроля аэропорта Шереметьево 17 января сразу же после прибытия в Россию из Германии, где он с августа проходил лечение.
 
 
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Рассмотрение дела оппозиционера о нарушении им режима испытательного срока назначено на 29 января.
 
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