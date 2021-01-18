Источник материала: UDF



Фото: АР

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Суд арестовал Навального на 30 суток Рассмотрение дела оппозиционера о нарушении им режима испытательного срока назначено на 29 января.

Суд выбрал длямеру пресечения в виде ареста на 30 суток. Заседание проходило во 2-м отделе полиции УМВД города Химки, куда Навального доставили из аэропорта Шереметьево, где его задержали при прохождении пограничного контроля 18 января.Рассмотрение дела оппозиционера о нарушении им режима испытательного срока назначено на 29 января. Навальный был задержан в зоне пограничного контроля аэропорта Шереметьево 17 января сразу же после прибытия в Россию из Германии, где он с августа проходил лечение.