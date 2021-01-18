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Подкармливают зерном и сеном. Вот так под Слуцком помогают перезимовать ланям
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Работники лесхозов помогают животным пережить морозы. Например, европейские лани зимуют под Слуцком. Всего несколько десятков особей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В холодную погоду им сложно добывать еду самостоятельно. В связи с этим лесничие подкармливают грациозных животных заранее приготовленным зерном и сеном.
Эти милые мордочки растрогают любое сердце. Вот только зимой они сами нуждаются в тепле и заботе, несмотря на густой мех. Поэтому лесничие стараются посещать их как можно чаще – несколько раз в неделю.
Между тем добраться до места обитания ланей непросто. Звери, услышав знакомый шум двигателя, изо всех сил бегут к своим кормушкам.
Вероника Сайко, корреспондент:
Основной рацион европейских ланей – зерно и сено. Корм готовится заранее, осенью. Зимой уходит около 12,5 тонн. Кормушка деревянная, собирается вручную.
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Новости Беларуси. Работники лесхозов помогают животным пережить морозы. Например, европейские лани зимуют под Слуцком. Всего несколько десятков особей, сообщили в...
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