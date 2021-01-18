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Проходивший в отделе полиции в Химках суд арестовал Алексея Навального на 30 суток

18.01.2021 17:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Судья Химкинского городского суда Елена Морозова отправила под арест политика Алексея Навального, обвиняемого в нарушении обязательств условно осужденного по делу «Ив Роше». Навальный арестован на 30 суток, до 15 февраля.

 

Проходивший в отделе полиции в Химках суд арестовал Алексея Навального на 30 суток
Фото: скриншот видео Meduza с заседания суда.

 

Зкак сообщает портал meduza.io,  заседание суда состоялось в отделе полиции в Химках, куда Навального доставили после задержания накануне в аэропорту Шереметьево. Между задержанием и судом прошло около 16 часов — все это время к политику не пускали защитников. Адвоката Ольгу Михайлову уведомили о заседании за несколько минут до его начала.

Навальный будет находиться под арестом в ожидании суда, по итогам которого будет вынесено решение о том, уклонялся ли он от контроля ФСИН. Если политика признают виновным, он получит реальный срок в 3,5 года лишения свободы за вычетом 10 месяцев, которые он провел под домашним арестом по делу «Ив Роше». Заседание суда назначено на 29 января.

Навальный с августа до 17 января находился в Германии, где его лечили от последствий отравления ядом из группы «Новичок».

ФСИН в конце декабря сочла, что Навальный уклоняется от контроля инспекции и потребовала от политика незамедлительно явиться в одно из своих отделений в Москве. Эти действия ФСИН предприняла за два дня до окончания испытательного срока Навального по делу «Ив Роше»; до этого на протяжении всего времени нахождения политика в Германии претензий у ведомства к нему не было.

 
 
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Судья Химкинского городского суда Елена Морозова отправила под арест политика Алексея Навального, обвиняемого в нарушении обязательств условно осужденного по...
 
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