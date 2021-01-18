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США назвали условие победы в мировой войне

18.01.2021 17:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Военно-воздушные силы (ВВС) США «должны быть готовы к установлению господства в воздухе в первый день войны», в противном случае «у остальных служб не будет времени присоединиться [к конфликту]». Условие победы Соединенных Штатов в мировой войне Breaking Defense назвал помощник по закупкам министра ВВС Уилл Ропер. Об этом пишет Lenta.ru.


F-35As ВВС США. Фото: wikipedia.org

Как рассказал американскому изданию Ропер, активно продвигающий программу Next Generation Air Dominance (NGAD), в рамках которой создается истребитель шестого поколения, самолет пятого поколения F-35 Lightning II до сих пор нельзя считать доступным для массовых закупок.

По мнению Ропера, в настоящее время базовая цена истребителя пятого поколения является конкурентной, чего нельзя сказать об эксплуатационных расходах на самолет.

Согласно авиационному аналитику Ричарду Абулафия, планы по покупке ВВС США 1763 единиц F-35A Lightning II «всегда были одной из самых странных фикций в оборонных закупках». «В принципе, они могут позволить [приобретать] себе около 50 [таких истребителей] в год, учитывая конкурирующие приоритеты, и, суммируя 20−25 лет с такой скоростью, вероятное общее количество [F-35A Lightning II] составит около 1000−1200», — допустил эксперт.

По мнению Абулафии, идея о сокращении закупок F-35A Lightning II в пользу истребителя шестого поколения, разрабатываемого в интересах ВВС США в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD), является ошибочной.

В январе Ропер заявил, что разработка истребителя шестого поколения, ведущаяся в рамках проекта NGAD в интересах ВВС США, использует инженерию в стиле «Формулы-1».

В сентябре помощник по закупкам министра ВВС сообщил, что Пентагон в условиях секретности в рамках программы NGAD спроектировал, построил и по крайней мере один раз поднял в воздух демонстратор Х-самолета, под которым подразумевается, в частности, беспилотный или пилотируемый летательный аппарат нового поколения, в том числе истребитель шестого поколения.

 
 
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