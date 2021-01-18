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В центре Минска заметили много спецтехники. Что произошло?

18.01.2021 17:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Ближе к концу рабочего дня минчане заметили много пожарных машин возле входа на станцию метро «Немига». Некоторые предположили, что случилось что-то громкое: столько спецтехники в самом центре города встретишь нечасто. Однако вскоре в МЧС объяснили, что ничего масштабного не произошло: на станции метро «Немига» сработала пожарная сигнализация, прибывшие спасатели обнаружили оплавление изоляции электропроводки в венткамере. Никто не пострадал. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

В центре Минска заметили много спецтехники. Что произошло?
 
 
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Ближе к концу рабочего дня минчане заметили много пожарных машин возле входа на станцию метро «Немига». Некоторые предположили, что случилось что-то громкое:...
 
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