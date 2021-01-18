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Латушко о своем объявлении в международный розыск: «Это то же самое, что перевернуть уголовный кодекс вверх ногами»

18.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Член президиума Координационного совета уверен: возбуждение уголовных дел в отношении него и других общественных деятелей в Беларуси является политически мотивированным.

— Направление материалов об объявлении в международный розыск — это тоже исключительно политическое, а не правовое решение, — считает Павел Латушко. — Вызывает сожаление, что в Беларуси совершаются реальные уголовные преступления: людей убивают, избивают, подвергают пыткам и сексуальному насилию, но против лиц, виновных в этом, уголовные дела не возбуждаются.

А в отношении тех лиц, которые открыто выражают протест против массового нарушения прав человека и репрессий, уголовные дела заводятся быстро и легко.

Это то же самое, что перевернуть уголовный кодекс вверх ногами и начать читать его с последней страницы. К сожалению, закон давно перестал существовать в нашей стране, — заключил Латушко.

Напомним, 18 января Генпрокуратура направила в Национальное центральное бюро Интерпола в Беларуси пакет документов для объявления Павла Латушко в международный розыск.

В отношении Павла Латушко в рамках уголовного дела с санкции прокурора избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ему инкриминируют: «заговор или иные действия, совершенные с целью захвата или удержания государственной власти неконституционным путем», «публичные призывы к захвату государственной власти с использованием средств массовой информации или Интернет».

 
 
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Член президиума Координационного совета уверен: это тоже исключительно политическое, а не правовое решение.
 
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