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Латушко о своем объявлении в международный розыск: «Это то же самое, что перевернуть уголовный кодекс вверх ногами»
18.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Член президиума Координационного совета уверен: возбуждение уголовных дел в отношении него и других общественных деятелей в Беларуси является политически мотивированным.
— Направление материалов об объявлении в международный розыск — это тоже исключительно политическое, а не правовое решение, —
А в отношении тех лиц, которые открыто выражают протест против массового нарушения прав человека и репрессий, уголовные дела заводятся быстро и легко.
Это то же самое, что перевернуть уголовный кодекс вверх ногами и начать читать его с последней страницы. К сожалению, закон давно перестал существовать в нашей стране, — заключил Латушко.
Напомним, 18 января Генпрокуратура
В отношении Павла Латушко в рамках уголовного дела с санкции прокурора избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ему инкриминируют: «заговор или иные действия, совершенные с целью захвата или удержания государственной власти неконституционным путем», «публичные призывы к захвату государственной власти с использованием средств массовой информации или Интернет».
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Латушко о своем объявлении в международный розыск: «Это то же самое, что перевернуть уголовный кодекс вверх ногами»
Член президиума Координационного совета уверен: это тоже исключительно политическое, а не правовое решение.
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