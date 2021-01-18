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Дело Белгазпромбанка передано в Генпрокуратуру
Источник материала: БДГ
Следственное управление КГБ передало в Генеральную прокуратуру дело в отношении Виктора Бабарико и топ-менеджеров ОАО «Белгазпромбанк».
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«Обвиняемые и их защитники ознакомились с материалами уголовного дела. Ходатайств о прекращении уголовного преследования по предусмотренным уголовным кодексом основаниям, а также о проведении дополнительных следственных действий никто из обвиняемых, за исключением Виктора Бабарико, не заявил», - информировали в ведомстве.
Меру пресечения в отношении обвиняемых не изменили, семь человек, в том числе Бабарико, остаются под стражей, один – под домашним арестом.
Заместители председателя правления банка Сергй Шабан, Александр Ильясюк, Кирилл Бадей, Дмитрий Кузьмич, а также бывший первый заместитель председателя правления Алексей Задойко и зампредседателя правления Сергей Добролет обвиняются по части 3 статьи 430 УК Республики Беларусь.
Учредитель ООО «Активлизинг» Виктор Кобяк обвиняется в совершении преступления по части 2 статьи 431 УК (дача взятки в крупном размере).
Напомним, бывший глава банка Виктор Бабарико баллотировался на президентских выборах 9 августа и был основным оппонентом Александра Лукашенко. Однако ЦИК не зарегистрировал его.
18 июня стало известно, что Виктора Бабарико и его сына
Исполняющей обязанности банка некоторое время была Надежда Ермакова (экс-глава Нацбанка), с 18 января она
«Утверждение Ермаковой председателем правления Белгазпромбанка - это очень, очень-очень плохая новость. Во-первых, Кремль сделал ставку на Лукашенко. Настолько большую, что заставил прогнуться и лечь под него Газпром. Во-вторых, мы не знаем заплаченную за это цену. А она может быть очень высокой», -
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Следственное управление КГБ передало в Генеральную прокуратуру дело в отношении Виктора Бабарико и топ-менеджеров ОАО «Белгазпромбанк».
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