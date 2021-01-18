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Дело Белгазпромбанка передано в Генпрокуратуру

18.01.2021 17:55 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Следственное управление КГБ передало в Генеральную прокуратуру дело в отношении Виктора Бабарико и топ-менеджеров ОАО «Белгазпромбанк».

Об этом сообщается на сайте банка.

«Обвиняемые и их защитники ознакомились с материалами уголовного дела. Ходатайств о прекращении уголовного преследования по предусмотренным уголовным кодексом основаниям, а также о проведении дополнительных следственных действий никто из обвиняемых, за исключением Виктора Бабарико, не заявил», - информировали в ведомстве.

Меру пресечения в отношении обвиняемых не изменили, семь человек, в том числе Бабарико, остаются под стражей, один – под домашним арестом.

Заместители председателя правления банка Сергй Шабан, Александр Ильясюк, Кирилл Бадей, Дмитрий Кузьмич, а также бывший первый заместитель председателя правления Алексей Задойко и зампредседателя правления Сергей Добролет обвиняются по части 3 статьи 430 УК Республики Беларусь.

Учредитель ООО «Активлизинг» Виктор Кобяк обвиняется в совершении преступления по части 2 статьи 431 УК (дача взятки в крупном размере).

Напомним, бывший глава банка Виктор Бабарико баллотировался на президентских выборах 9 августа и был основным оппонентом Александра Лукашенко. Однако ЦИК не зарегистрировал его.

18 июня стало известно, что Виктора Бабарико и его сына задержали. Перед этим у них дома и в банке прошли обыски, на имущество семьи Бабарико ДФР был наложен арест. 21 июня Бабарико предъявили обвинение по неизвестной статье. Только 7 июля стало известно, в чем обвиняют политика и его сына.

Исполняющей обязанности банка некоторое время была Надежда Ермакова (экс-глава Нацбанка), с 18 января она назначена председателем правления ОАО «Белгазпромбанк» решением совета директоров от 15 января.

«Утверждение Ермаковой председателем правления Белгазпромбанка - это очень, очень-очень плохая новость. Во-первых, Кремль сделал ставку на Лукашенко. Настолько большую, что заставил прогнуться и лечь под него Газпром. Во-вторых, мы не знаем заплаченную за это цену. А она может быть очень высокой», - написал в своем аккаунте Фейсбук финансовый аналитик Альпари Вадим Иосуб.

 
Теги: Новости
 
 
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Следственное управление КГБ передало в Генеральную прокуратуру дело в отношении Виктора Бабарико и топ-менеджеров ОАО «Белгазпромбанк».
 
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