ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Пора привлекать ЕСПЧ: Лавров о давлении на авторов Sputnik и Baltnews

18.01.2021 18:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Пора привлекать ЕСПЧ: Лавров о давлении на авторов Sputnik и Baltnews

Россия продолжит добиваться от международных структур конкретных действий в ситуации с преследованием журналистов Sputnik Латвия и Baltnews, отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 2020 года. Параллельно российская сторона планирует задействовать неправительственные организации, которые имеют основания обращаться в судебные инстанции и в Европейский суд по правам человека, отметил он.

"Наши коллеги из многосторонних структур гораздо менее настроены биться за правду, когда речь идет о средствах массовой информации на русском языке. Хотя в случае с Латвией, как я понимаю, русский язык либо родной, либо на нем думают и живут и используют почти половина населения, 40% точно. И, конечно, таким образом проявлять свое полное неуважение к своим же собственным соотечественникам – для этого нужно иметь специфическую политическую ориентацию", – сказал Лавров, отвечая на вопрос журналиста Аллы Березовской, которая в числе других в декабре была задержана службой госбезопасности Латвии. 

© Sputnik / Доминик Бутен
Черышева: позиция Европы в ситуации со Sputnik Эстония – преступное молчание

Также Лавров отметил, Россия должна "не просто где-то продекларировать" свое отношение к подобным нарушениям, но и обязательно задействовать международные механизмы.

"Мы делали представления и в ООН, и в ОБСЕ, и в Совет Европы, продолжим эту работу… Когда у нас есть неоспоримые факты грубейшего нарушения свободы СМИ, да еще и с угрозой завести уголовное дело, те механизмы, которые существуют в ооновских правозащитных форматах не могут оправдать то, что делают с вами", – заявил Лавров.

Напомним, русскоязычные латвийские журналисты, в том числе сотрудничающие с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, были задержаны 3 декабря. После допроса их отпустили под подписку о невыезде. В итоге им предъявили обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, которая предусматривает наказание от денежного штрафа до тюремного заключения.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жалобы на ситуацию с положением российских журналистов в странах ЕС может рассмотреть Европейский суд по правам человека, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
 
Новости дня
Новости разные
 
Вышел релизный трейлер Hitman 3 (видео)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by