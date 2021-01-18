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Пора привлекать ЕСПЧ: Лавров о давлении на авторов Sputnik и Baltnews
18.01.2021 18:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Россия продолжит добиваться от международных структур конкретных действий в ситуации с
"Наши коллеги из многосторонних структур гораздо менее настроены биться за правду, когда речь идет о средствах массовой информации на русском языке. Хотя в случае с Латвией, как я понимаю, русский язык либо родной, либо на нем думают и живут и используют почти половина населения, 40% точно. И, конечно, таким образом проявлять свое полное неуважение к своим же собственным соотечественникам – для этого нужно иметь специфическую политическую ориентацию", – сказал Лавров, отвечая на вопрос журналиста Аллы Березовской, которая в числе других в декабре
© Sputnik / Доминик Бутен
Также Лавров отметил, Россия должна "не просто где-то продекларировать"
"Мы делали представления и в ООН, и в ОБСЕ, и в Совет Европы, продолжим эту работу… Когда у нас есть неоспоримые факты грубейшего нарушения свободы СМИ, да еще и с угрозой завести уголовное дело, те механизмы, которые существуют в ооновских правозащитных форматах не могут оправдать то, что делают с вами", – заявил Лавров.
Напомним, русскоязычные латвийские журналисты, в том числе сотрудничающие с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, были задержаны 3 декабря. После допроса их отпустили под подписку о невыезде. В итоге им предъявили обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, которая предусматривает наказание от денежного штрафа до тюремного заключения.
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Жалобы на ситуацию с положением российских журналистов в странах ЕС может рассмотреть Европейский суд по правам человека, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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