Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Пора привлекать ЕСПЧ: Лавров о давлении на авторов Sputnik и Baltnews

Россия продолжит добиваться от международных структур конкретных действий в ситуации с преследованием журналистов Sputnik Латвия и Baltnews , отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 2020 года. Параллельно российская сторона планирует задействовать неправительственные организации, которые имеют основания обращаться в судебные инстанции и в Европейский суд по правам человека, отметил он.

"Наши коллеги из многосторонних структур гораздо менее настроены биться за правду, когда речь идет о средствах массовой информации на русском языке. Хотя в случае с Латвией, как я понимаю, русский язык либо родной, либо на нем думают и живут и используют почти половина населения, 40% точно. И, конечно, таким образом проявлять свое полное неуважение к своим же собственным соотечественникам – для этого нужно иметь специфическую политическую ориентацию", – сказал Лавров, отвечая на вопрос журналиста Аллы Березовской, которая в числе других в декабре была задержана службой госбезопасности Латвии.

Также Лавров отметил, Россия должна "не просто где-то продекларировать" свое отношение к подобным нарушениям, но и обязательно задействовать международные механизмы.

"Мы делали представления и в ООН, и в ОБСЕ, и в Совет Европы, продолжим эту работу… Когда у нас есть неоспоримые факты грубейшего нарушения свободы СМИ, да еще и с угрозой завести уголовное дело, те механизмы, которые существуют в ооновских правозащитных форматах не могут оправдать то, что делают с вами", – заявил Лавров.

Напомним, русскоязычные латвийские журналисты, в том числе сотрудничающие с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, были задержаны 3 декабря. После допроса их отпустили под подписку о невыезде. В итоге им предъявили обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, которая предусматривает наказание от денежного штрафа до тюремного заключения.

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