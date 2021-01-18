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«Что бы вы хотели видеть в Вооружённых Силах». О чём Александр Лукашенко говорил с Виктором Хрениным?

18.01.2021 18:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 18 января Президент обсудил с министром обороны замысел плановых белорусско-российских стратегических учений «Запад-2021», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они сугубо оборонительные и полностью соответствуют военной доктрине нашего государства. Подготовка войск к отражению возможной агрессии весьма актуальна. Вдоль наших границ постоянно дислоцируются подразделения НАТО, растет их количество. Постоянно проходят маневры.

«Что бы вы хотели видеть в Вооружённых Силах». О чём Александр Лукашенко говорил с Виктором Хрениным?

Совместные учения пройдут в течение недели, начиная с 10 сентября. В основе замысла – один из вариантов эскалации военно-политической обстановки против условного государства. Будет задействована региональная группировка войск и проведена армейская операция.

Для завершающей фазы выбрана территория Беларуси. Помимо полигонов, военные отработают взаимодействие штурмовых групп в так называемых урбанизированных условиях, оценят модернизированные образцы техники.

Александр Лукашенко – министру обороны: вижу, насколько армия изменилась, насколько мы продвинулись вперёд

Кстати, на учения будут приглашены представители стран Запада. Наши военные открыты и готовы показать уровень своей боеспособности.

О результатах очередного пятилетнего периода строительства и развития Вооруженных Сил Главнокомандующий поинтересовался у главы оборонного ведомства.

«Что бы вы хотели видеть в Вооружённых Силах». О чём Александр Лукашенко говорил с Виктором Хрениным?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы договаривались о приведении численности наших Вооруженных Сил, армии до определенного уровня. Во-вторых, мы должны были базу значительно усовершенствовать: наши военные городки, гарнизоны и так далее. И третье – вооружение. Я, в общем-то, знаю ситуацию, неплохо знаю ситуацию по всем трем направлениям. Поэтому вы сконцентрируйтесь на том, что в будущей пятилетке, на что нам надо обратить внимание, что бы вы хотели видеть в Вооруженных Силах.

Вот два фундаментальных вопроса, которые мы должны рассмотреть, и ряд других вопросов, в том числе кадровых.

Виктор Хренин: страны Запада продолжают искать решение такого проблемного вопроса, как «белорусский выступ»

«Что бы вы хотели видеть в Вооружённых Силах». О чём Александр Лукашенко говорил с Виктором Хрениным?

Министр обороны отметил, что за этот период повышена боеспособность армии, а боевые возможности полностью отвечают существующим и прогнозируемым угрозам военной безопасности.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Виктор Хренин

 
 
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Новости Беларуси. 18 января Президент обсудил с министром обороны замысел плановых белорусско-российских стратегических учений «Запад-2021», сообщили в программе...
 
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