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«Что бы вы хотели видеть в Вооружённых Силах». О чём Александр Лукашенко говорил с Виктором Хрениным?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 18 января Президент обсудил с министром обороны замысел плановых белорусско-российских стратегических учений «Запад-2021», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Они сугубо оборонительные и полностью соответствуют военной доктрине нашего государства. Подготовка войск к отражению возможной агрессии весьма актуальна. Вдоль наших границ постоянно дислоцируются подразделения НАТО, растет их количество. Постоянно проходят маневры.
Совместные учения пройдут в течение недели, начиная с 10 сентября. В основе замысла – один из вариантов эскалации военно-политической обстановки против условного государства. Будет задействована региональная группировка войск и проведена армейская операция.
Для завершающей фазы выбрана территория Беларуси. Помимо полигонов, военные отработают взаимодействие штурмовых групп в так называемых урбанизированных условиях, оценят модернизированные образцы техники.
Кстати, на учения будут приглашены представители стран Запада. Наши военные открыты и готовы показать уровень своей боеспособности.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вот два фундаментальных вопроса, которые мы должны рассмотреть, и ряд других вопросов, в том числе кадровых.
Министр обороны отметил, что за этот период повышена боеспособность армии, а боевые возможности полностью отвечают существующим и прогнозируемым угрозам военной безопасности.
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«Что бы вы хотели видеть в Вооружённых Силах». О чём Александр Лукашенко говорил с Виктором Хрениным?
Новости Беларуси. 18 января Президент обсудил с министром обороны замысел плановых белорусско-российских стратегических учений «Запад-2021», сообщили в программе...
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