Источник материала: UDF



Фото: Onliner.by

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорус снял термометр у себя на работе: он показывает –10. На предприятии говорят, что это нормально Работники получают доплату за работу в неблагоприятных температурных условиях.

Предприятие «ФанДОК» находится в Бобруйске, оно занимается деревообработкой и сотрудничает со всем известной Ikea. Видео было сделано сегодня, его опубликовал канал «Бобруйск Online».Заместитель генерального директора ОАО «ФанДОК»на вопрос об условиях труда ответила, что по нормам помещение отапливаться не должно, а форс-мажором такая температура не считается.— Я посмотрела видео, которое уже все видели. Предполагаю, что оно сделано в лущильном отделении. Фанерный завод сдавался в 2017 году после реконструкции, в этот момент была произведена полная модернизация. По технологическим операциям там не запланировано отопление. Это не форс-мажор, так происходит из года в год (разве что в прошлом году зима была теплой).В соответствии с этим наши работники получают доплату за работу в неблагоприятных температурных условиях. К тому же, когда температура падает ниже десяти градусов, они работают по повышенным сдельным расценкам (это оговорено Положением). Плюс по требованию нашего генерального директора оборудованы комнаты для обогрева: и столовая, и комната приема пищи, и новые бытовые помещение. Там сделан ремонт, установлены чайники и кулеры с горячей водой. Все меры соблюдены, поэтому я не понимаю, почему всех так возбудило это видео. У нас несколько цехов так работает, а некоторые сотрудники и на улице работают. Мы людей обеспечиваем теплой одеждой, обувью — не вижу никаких проблем, — прокомментировала Марина Валентиновна.