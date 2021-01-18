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Белорус снял термометр у себя на работе: он показывает –10. На предприятии говорят, что это нормально
Источник материала: UDF
Фото: Onliner.by
Предприятие «ФанДОК» находится в Бобруйске, оно занимается деревообработкой и сотрудничает со всем известной Ikea. Видео было сделано сегодня, его опубликовал канал «Бобруйск Online».
Заместитель генерального директора ОАО «ФанДОК» Овсяник Марина Валентиновна на вопрос об условиях труда ответила, что по нормам помещение отапливаться не должно, а форс-мажором такая температура не считается.
— Я посмотрела видео, которое уже все видели. Предполагаю, что оно сделано в лущильном отделении. Фанерный завод сдавался в 2017 году после реконструкции, в этот момент была произведена полная модернизация. По технологическим операциям там не запланировано отопление. Это не форс-мажор, так происходит из года в год (разве что в прошлом году зима была теплой).
В соответствии с этим наши работники получают доплату за работу в неблагоприятных температурных условиях. К тому же, когда температура падает ниже десяти градусов, они работают по повышенным сдельным расценкам (это оговорено Положением). Плюс по требованию нашего генерального директора оборудованы комнаты для обогрева: и столовая, и комната приема пищи, и новые бытовые помещение. Там сделан ремонт, установлены чайники и кулеры с горячей водой. Все меры соблюдены, поэтому я не понимаю, почему всех так возбудило это видео. У нас несколько цехов так работает, а некоторые сотрудники и на улице работают. Мы людей обеспечиваем теплой одеждой, обувью — не вижу никаких проблем, — прокомментировала Марина Валентиновна.
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Белорус снял термометр у себя на работе: он показывает –10. На предприятии говорят, что это нормально
Работники получают доплату за работу в неблагоприятных температурных условиях.
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