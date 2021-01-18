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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Названы пять ошибок пользователей, из-за которых медленно работает Wi-Fi Скорость интернета зависит от множества факторов.

Скорость интернета зависит от множества факторов, но не всегда стоит винить во всех грехах недобросовестных провайдеров. Первым делом нужно проверить собственные действия и обустройство квартиры по пяти пунктам, которые могут влиять на работу Wi-Fi в доме.Во-первых, местоположение роутера имеет значение. И речь не о фэн-шуй, а о банальном доступе к сигналу. Если провода сильно мозолят глаза, хозяева вполне могут убрать устройство в шкаф, под стол или за телевизор — что станет большой ошибкой и негативно отразится на стабильной работе домашнего интернета. Эксперты рекомендуют найти для роутера открытое место высоко над полом, желательно в центре комнаты.Во-вторых, если в квартире находится миллион электронных устройств на квадратный метр, они будут сбивать сигнал. Это могут быть и радионяни, и микроволновые печи, и мобильные телефоны. Выбрасывать все эти вещи из дома ни к чему, просто нужно расположить роутер как можно дальше от них, либо не пользоваться, например, микроволновкой и интернетом одновременно.В-третьих, количество подключенных к роутеру устройств может замедлять работу Wi-Fi. Если дома вы используете планшет, за ненадобностью отключайте от интернета телефон. Если же в квартире проживает много людей, стоит купить маршрутизатор помощнее, иначе сделать сигнал более сильным не представляется возможным.В-четвертых, не стоит пренебрегать защитой своего интернета от взломщиков и соседей, которые хотят попользоваться им бесплатно. Необходимо обязательно поставить пароль на личный Wi-Fi, а так же сменить установленный заранее пароль — это убережет от взломов.В-пятых, маршрутизатор время от времени требует перезагрузки. По словам экспертов, одного раза в неделю будет достаточно для того, чтобы устройство работало без перебоев, а интернет оставался быстрым. Чтобы перезапустить роутер, нужно отключить его от кабеля питания, подождать десять секунд и снова его подключить.