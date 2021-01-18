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Виктор Хренин: на вооружение принято более 450 единиц техники, капитально отремонтировано и модернизировано более 250
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 18 января Президент обсудил с министром обороны замысел плановых белорусско-российских стратегических учений «Запад-2021», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Они сугубо оборонительные и полностью соответствуют военной доктрине нашего государства. Подготовка войск к отражению возможной агрессии весьма актуальна. Вдоль наших границ постоянно дислоцируются подразделения НАТО, растет их количество. Постоянно проходят маневры.
Кстати, на учения будут приглашены представители стран Запада. Наши военные открыты и готовы показать уровень своей боеспособности.
Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
За прошедшую пятилетку на вооружение принято более 450 образцов вооружения, военной и специальной техники, капитально отремонтировано или модернизировано более 250 образцов, что позволяет нам говорить о том, что индикатор, такой как состояние Вооруженных Сил, удельный вес современных образцов техники, находится на неплохом уровне.
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Виктор Хренин: на вооружение принято более 450 единиц техники, капитально отремонтировано и модернизировано более 250
Новости Беларуси. 18 января Президент обсудил с министром обороны замысел плановых белорусско-российских стратегических учений «Запад-2021», сообщили в программе...
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