ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Виктор Хренин: на вооружение принято более 450 единиц техники, капитально отремонтировано и модернизировано более 250

18.01.2021 18:21 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 18 января Президент обсудил с министром обороны замысел плановых белорусско-российских стратегических учений «Запад-2021», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Хренин: на вооружение принято более 450 единиц техники, капитально отремонтировано и модернизировано более 250

Они сугубо оборонительные и полностью соответствуют военной доктрине нашего государства. Подготовка войск к отражению возможной агрессии весьма актуальна. Вдоль наших границ постоянно дислоцируются подразделения НАТО, растет их количество. Постоянно проходят маневры.

Кстати, на учения будут приглашены представители стран Запада. Наши военные открыты и готовы показать уровень своей боеспособности.

О результатах очередного пятилетнего периода строительства и развития Вооруженных Сил Главнокомандующий поинтересовался у главы оборонного ведомства.

Виктор Хренин: на вооружение принято более 450 единиц техники, капитально отремонтировано и модернизировано более 250

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
Благодаря комплексному подходу к выполнению всех мероприятий, заложенных в планы, мы достигли определенных успехов. Основные направления, по которым происходили вопросы строительства, развития Вооруженных Сил, это были оргштатные мероприятия, это были мероприятия достижения той установленной численности, которая была поставлена главой государства.

За прошедшую пятилетку на вооружение принято более 450 образцов вооружения, военной и специальной техники, капитально отремонтировано или модернизировано более 250 образцов, что позволяет нам говорить о том, что индикатор, такой как состояние Вооруженных Сил, удельный вес современных образцов техники, находится на неплохом уровне.

Читайте также:

«Что бы вы хотели видеть в Вооружённых Силах». О чём Александр Лукашенко говорил с Виктором Хрениным?

Александр Лукашенко – министру обороны: вижу, насколько армия изменилась, насколько мы продвинулись вперёд

Виктор Хренин: страны Запада продолжают искать решение такого проблемного вопроса, как «белорусский выступ»

Люди в материале: Александр Лукашенко, Виктор Хренин

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 18 января Президент обсудил с министром обороны замысел плановых белорусско-российских стратегических учений «Запад-2021», сообщили в программе...
 
Новости дня
Новости разные
 
Віктару Марозу, якога гвалтоўна затрымалі ў Новай Баравой, прысудзілі 14 дзён арышту
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by