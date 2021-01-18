В Гомеле за «массовые беспорядки» и «насилие против милиции» судят 17-летнего

18 января в суде Железнодорожного района Гомеля началось рассмотрение уголовного дела в отношении троих «участников массовых беспорядков», среди которых — 17-летний Никита Золотарев.

Он был задержан 10 августа 2020 года. Тогда ему было 16 лет. Вместе с ним по уголовному делу проходят Леонид Ковалев и Дмитрий Корнеев.





Как сообщал Следственный комитет, Леонид Ковалев изготовил «коктейли Молотова» и предложил 25-летнему Дмитрию Корнееву и 16-летнему Никите Золотареву их использовать.

По версии следователей, «подозрительное поведение молодых людей привлекло внимание сотрудников милиции, которые направились к ним с целью проверки, и те убежали». Один из них бросил бутылку в сторону милиционеров.

Леонид Ковалев обвиняется по статьям 293 (организация массовых беспорядков), 295-3 (незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ), 364 (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел), 172 (вовлечение несовершеннолетнего в организованную группу либо в совершение тяжкого или особо тяжкого преступления) УК.

По аналогичным статьям обвиняются Дмитрий Корнеев и Никита Золотарев (кроме статьи 172 УК).

Никита Золотарев с 11 августа удерживается в СИЗО № 3. Его отец неоднократно выступал в СМИ с рассказами о том, что подростка избивали при задержании и после, в следственном изоляторе. У несовершеннолетнего диагностирована эпилепсия. После допросов он попал в больницу.

По заявлению отца об избиении сына сотрудниками правоохранительных органов принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.





И другие…

Кроме того, 19 января суд Мозырского района начнет рассмотрение уголовного дела в отношении 40-летнего Руслана Парфенова. Он был координатором инициативной группы Светланы Тихановской.

Его обвинили в массовых беспорядках. До суда Парфенов находился в столичном СИЗО на ул. Володарского.

28 января в Гомеле начнется суд над 24-летним Алексеем Губичем. Он обвиняется в «насилии в отношении сотрудника милиции».

Как сообщили БелаПАН родственники обвиняемого, первоначально пострадавшим по уголовному делу был милиционер из информационной группы. Но после обнародования в СМИ множества видео с марша 20 сентября, на которых видно, что милиционер упал сам и Алексей Губич к этом не причастен, потерпевшим стал сотрудник ОМОН «Иванов», которого якобы толкнул в бедро молодой человек.