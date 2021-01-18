Белорусский полюс холода находится в Городокском районе Витебской области

Три ночи подряд на белорусских метеостанциях обновляются рекорды холода.



Зима в Езерище. Фото: tut.by.

16 и 17 января было зафиксировано 11 новых минимумов в Витебской, Минской и Могилевской областях. 18 января переписаны ночные рекорды на восьми станциях в Брестской, Витебской, Гродненской и Минской областях, свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативных и архивных данных на погодном ресурсе meteoinfo.by.

Самым холодным местом стал городской поселок Езерище на крайнем севере страны (Городокский район Витебской области), где воздух охладился до 27,5 градуса мороза (прежний рекорд — 26,2 в 2006 году). Обновились экстремумы также в Докшицах — 26,3 (21,3 в 1977 году), Ошмянах — 24,5 (22 в 1987-м), Лынтупах — 24,4 (20,8 в 1977-м), Нарочи — 23,9 (22,3 в 1977-м), Сенно — 23,8 (23,3 в 2006-м), Ганцевичах — 22,8 (22,2 в 1987-м) и Воложине — 21,4 (18,2 в 1986-м).

Все 19 рекордов зарегистрированы в населенных пунктах, где не проводились инструментальные метеонаблюдения в исключительно холодном январе 1940 года, когда температура опускалась до 40 градусов мороза. Рекорд ночи 16 января — 40,6 градуса в Витебске, 17-го — 41 градус в Борисове, 18-го — 32,8 в Витебске.

В Минске в минувшие три ночи температура была стабильно ниже 20 градусов: 16 января — 20,7 (рекорд — 35,4 в 1940 году), 17 января — 25 (39,1 тогда же), 18 января — 24,6 (29,5 тогда же).

В ближайшие сутки морозы начнут ослабевать. 21 января прогнозируется оттепель и мокрый снег, переходящий в дождь.