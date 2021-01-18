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Австралийка показывает, как выглядят модельные фото, если на них не модель
Источник материала: Tut.by
Австралийка Селеста Барбер прославилась в Сети своими пародиями на фото моделей и знаменитостей. Она показывает, как бы выглядели фото с глянцевых обложек, если бы их делали обычные люди в привычных для них условиях. Очередная подборка ее работ
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