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Сделали «красиво». Вот как в центре Минска коммунальщики закрасили граффити

18.01.2021 18:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Весной прошлого года в арке на Раковской, 20 появилось несколько граффити в бело-красных тонах. Это не было подростковой мазней — их делали профессиональные художники. Все это время они, кажется, никому не мешали, но сегодня утром у стены заметили человека с валиком: коммунальщики все же решили победить вандализм и закрасили рисунки — почти как в клипе группы «Молчат дома».

Как рассказал Onliner Александр Качан, директор временно не работающего Post Bara, когда-то эти стены были исписаны не самыми миловидными рисунками. Команда бара вместе с соседями собрали деньги для покраски стен, пригласили маляров: ребятам хотелось облагородить изящное здание конца 19 века. Позже минчане даже пыталась согласовать создание здесь мурала, однако получить разрешение в администрации им не удалось.

После этого граффити нанесли другие художники (не имеющие отношение к заведению), которые спрашивать никого не стали.

Сделали «красиво». Вот как в центре Минска коммунальщики закрасили граффити
Сделали «красиво». Вот как в центре Минска коммунальщики закрасили граффити
Сделали «красиво». Вот как в центре Минска коммунальщики закрасили граффити

Позже рядом появились и другие работы. До этого дня их, кажется, не замечали, а теперь вдруг решили убрать. Директор бара предполагает, что коммунальщиков смутила цветовая палитра.

Сделали «красиво». Вот как в центре Минска коммунальщики закрасили граффити

 
 
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Весной прошлого года в арке на Раковской, 20 появилось несколько граффити в бело-красных тонах. Это не было подростковой мазней — их делали профессиональные...
 
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