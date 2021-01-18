|
DAF собрал 10-тысячный грузовик. Но не в Европе, а на Тайване!
Источник материала: Onliner
Организация сборочных производств в разных странах — обычная практика для автомобилестроительных компаний. Для производителей грузовиков тоже. Но о таких «сборочных фабриках» европейских производителей грузовиков, расположенных вне Старого Света, известно мало. Например, вы знали, что DAF помимо Голландии и Великобритании собирают на острове Тайвань?
Местным партнером компании, отвечающим за сборку моделей серий LF и CF, является Formosa Plastics Group. С конвейера завода Formosa Plastics Group в городе Даду на Тайване сошел 10-тысячный грузовик марки DAF. Юбилейным стал тягач CF 480, который будет использоваться для транспортировки гравия и бетона.
А вот так выглядел 5-тысячный DAF, собранный на этом острове. 5-тысячную машину собрали в начале 2017 года, а старт проекту по сборке был дан в 2005 году. Необходимые компоненты для производства грузовиков поставляются на Тайвань с заводов DAF Trucks в голландском Эйндховене и британском Лейланде.
Ежедневно на Тайване выпускается по пять-шесть автомобилей DAF; все они оснащаются двигателями PACCAR экологического класса «Евро-6». От европейских внешне отличаются дополнительной эмблемой под ветровым стеклом.
Заказчиком 10-тысячного DAF тайваньской сборки выступила местная транспортная компания Yong Yuan Transport Corporation.
отвертка, длина 150 мм, 142 г
отвертка, длина 100 мм
отвертка, длина 100 мм
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Организация сборочных производств в разных странах — обычная практика для автомобилестроительных компаний. Для производителей грузовиков тоже. Но о таких...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)