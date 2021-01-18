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Вышел релизный трейлер Hitman 3 (видео)

18.01.2021 18:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На этой неделе, уже 20 января, состоится релиз стелс-экшена Hitman 3. Это заключительная часть трилогии про лысого наемного убийцу. По этому поводу студия разработчиков IO Interactive опубликовала релизный трейлер игры.

В продаже Hitman 3 появится 20 января в 16:00 и будет доступен на PC в Epic Games Store, приставках PlayStation и Xbox нынешнего и прошлого поколений, в сервисах Google Stadia и даже на Nintendo Switch. Для гибридной консоли, правда, третья часть «Хитмана» будет доступна в качестве облачной версии, которая потребует хорошего интернет-соединения для игры.

Игра Hitman 3 для PlayStation 4
2021 г, экшен, шутер, одиночная игра, мультиплеер, с 18 лет
139 р.
1 предложение
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На этой неделе, уже 20 января, состоится релиз стелс-экшена Hitman 3. Это заключительная часть трилогии про лысого наемного убийцу. По этому поводу студия разработчиков...
 
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