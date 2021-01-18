Дело «Белгазпромбанка» передали в прокуратуру

Источник материала: Салiдарнасць

Уголовное дело топ-менеджеров «Белгазпромбанка» передали в Генпрокуратуру для направления в суд.

Мера пресечения в отношении обвиняемых оставлена прежней: семь человек, в том числе Виктор Бабарико, находятся под стражей, один — под домашним арестом.

Об этом сообщили в КГБ.

— Следственным управлением КГБ передано в Генеральную прокуратуру для направления в суд уголовное дело в отношении топ-менеджеров ОАО «Белгазпромбанк», — пишет Onliner.by cо ссылкой на КГБ. — Обвиняемые и их защитники ознакомились с материалами уголовного дела.

Ходатайств о прекращении уголовного преследования по предусмотренным Уголовным кодексом основаниям, а также о проведении дополнительных следственных действий никто из обвиняемых, за исключением Виктора Бабарико, не заявил.