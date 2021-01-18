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Дело «Белгазпромбанка» передали в прокуратуру
18.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Уголовное дело топ-менеджеров «Белгазпромбанка» передали в Генпрокуратуру для направления в суд.
Мера пресечения в отношении обвиняемых оставлена прежней: семь человек, в том числе Виктор Бабарико, находятся под стражей, один — под домашним арестом.
Об этом сообщили в КГБ.
— Следственным управлением КГБ передано в Генеральную прокуратуру для направления в суд уголовное дело в отношении топ-менеджеров ОАО «Белгазпромбанк», — пишет
Ходатайств о прекращении уголовного преследования по предусмотренным Уголовным кодексом основаниям, а также о проведении дополнительных следственных действий никто из обвиняемых, за исключением Виктора Бабарико, не заявил.
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Мера пресечения в отношении обвиняемых оставлена прежней.
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