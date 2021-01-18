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Промпроизводство в Беларуси в 2020 году упало на 0,7%

18.01.2021 18:31 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В 2020 году объем промышленного производства Беларуси в текущих ценах составил 116,477 млрд. рублей и снизился на 0,7% к 2019 году.

В декабре объем промпроизводства составил 11,332 млрд. рублей и вырос на 1,7% по отношению к ноябрю текущего года, но снизился на 0,7% к декабрю 2019 года.

Как сообщает Белстат РБ, в «Горнодобывающей промышленности» падение производства за 12 месяцев составило 2,2%, в «Обрабатывающей промышленности» – 0,2%, «Снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом» – 3,8%, В «Водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений» - 0,2%.

Объем промпроизводства изделий из дерева и бумаги и полиграфической деятельности за 12 месяцев вырос на 14,7%, основных фармацевтических продуктов и препаратов – на 10,1%, транспортных средств и оборудования – на 5,0%, продуктов питания, напитков и табачных изделий – на 2,7%.

Запасы готовой продукции на 1 января 2020 года составили 5,0745 млрд. рублей, что составляет 65,3% к среднемесячному объему промышленного производства. В декабре складские запасы снизились на 207,8 млн. рублей.

Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции составил 17,8%.

 
 
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В 2020 году объем промышленного производства Беларуси в текущих ценах составил 116,477 млрд. рублей и снизился на 0,7% к 2019 году.
 
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