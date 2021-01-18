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Пальмы в сугробах: Стамбул завалило снегом

18.01.2021 18:33 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Пальмы в сугробах: Стамбул завалило снегом

  • 18.01.2021, 18:05
Пальмы в сугробах: Стамбул завалило снегом
фото: epa

Из-за снегопада в международных аэропортах Стамбула аннулированы десятки рейсов.

В воскресенье, 17 января, жители Стамбула вышли на заснеженные улицы, чтобы насладиться первым снегом, несмотря на комендантский час, введенный из-за пандемии COVID-19, пишет Hurriyet Daily News (перевод - «Гордон»).

Издание отмечает, что из-за снегопада в международных аэропортах Стамбула аннулированы десятки рейсов. Из-за густого тумана поздно вечером 17 января остановилось движение судов через пролив Босфор.

По словам Мурата Онгуна, спикера муниципалитета Стамбула, толщина снежного покрова достигает 30 см в азиатской части города. В европейской части средняя толщина снега составляет 2–5 см.








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Из-за снегопада в международных аэропортах Стамбула аннулированы десятки рейсов.
 
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