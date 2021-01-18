Источник материала: Хартия'97

Белорусы за год сняли более 1,5 миллиарда долларов 1 18.01.2021, 17:51

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Колоссальные убытки белорусских банков.

Согласно опубликованным данным Нацбанка, объем рублевых депозитов физлиц на начало 2021 года составил 4,532 миллиарда рублей. На 1 января 2020 года рублевые депозиты белорусов составляли 5,131 миллиарда рублей. Убыль за год составила 599 миллионов рублей (11,7%), пишет сайт nn.by .

Сокращаются на счетах банков и валютные вклады. Общая сумма депозитов физлиц в долларах, по данным на начало 2021 г., составила 4,64 млрд. Для сравнения: 1 января 2020 г. на счетах белорусских банков хранилось 6,216 млрд долларов. Таким образом, белорусы за год сняли 1,576 миллиарда долларов (убыль за год — 25,3%).

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