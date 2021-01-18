ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусы за год сняли более 1,5 миллиарда долларов

18.01.2021 18:33 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Белорусы за год сняли более 1,5 миллиарда долларов

1
  • 18.01.2021, 17:51
  • 1,010
Белорусы за год сняли более 1,5 миллиарда долларов

Колоссальные убытки белорусских банков.

Согласно опубликованным данным Нацбанка, объем рублевых депозитов физлиц на начало 2021 года составил 4,532 миллиарда рублей. На 1 января 2020 года рублевые депозиты белорусов составляли 5,131 миллиарда рублей. Убыль за год составила 599 миллионов рублей (11,7%), пишет сайт nn.by.

Сокращаются на счетах банков и валютные вклады. Общая сумма депозитов физлиц в долларах, по данным на начало 2021 г., составила 4,64 млрд. Для сравнения: 1 января 2020 г. на счетах белорусских банков хранилось 6,216 млрд долларов. Таким образом, белорусы за год сняли 1,576 миллиарда долларов (убыль за год — 25,3%).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Колоссальные убытки белорусских банков.
 
Новости дня
Новости разные
 
Как выглядеть достойно, если у тебя типаж «мимимишки». Объясняет имидж-эксперт на примере Азаренка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by