dev.by узнал у него подробности. Сегодня утром суд присудил Остринскому штраф в размере 20 базовых величин.узнал у него подробности.





Остринский рассказал, что милиционеры, пришедшие за ним, чтобы забрать в РОВД, и сами были не рады.





— Они это делать явно не хотели, так как считали, что выполнили свою задачу ещё утром, когда составили протокол. Но поступила «указивка» — а в ней новые вводные, что по таким статьям человека следует задерживать, а флаг изымать.





По словам Валерия, сотрудники милиции были с ним предельно вежливы, вели себя в духе: «Вы же всё понимаете».





— Меня доставили в Ивьевский РОВД. А там тоже все удивлялись тому, что «за флаг нужно помещать человека в изолятор».





Валерий был в камере один. Остальных задержанных в тот вечер поместили в другие камеры. Остринскому выдали комплект чистого белья. У него был с собой роман Василия Аксёнова «Редкие земли», повествование в котором «начинается с того, что герой, бизнесмен 43 лет, лежит на шконке и вспоминает свою жизнь», смеётся Валерий.





Остринский говорит, что часто ходит в походы, к неудобствам привык. В изоляторе он «чувствовал себя нормально»: его кормили, выводили на прогулки. Обращались на «вы».





— Сегодня утром должен был состояться суд. Меня вывели из камеры, но в здание суда не повели — решили провести заседание в здании РОВД. Судья просто перешёл через дорогу.





На суде Валерий согласился с тем, что флаг с «Погоней» он вывесил. «Пояснил мотивы, рассказал о своих политических убеждениях. Судья меня выслушал и назначил штраф в 20 базовых. Посоветовал больше флаг не вывешивать», — комментирует собеседник dev.by.





Кто был тот «неравнодушный гражданин», что пожаловался на флаг во дворе Валерия, он так и не узнал.





«Я пытался узнать, фамилию мне не назвали, но сказали, что это пенсионер, из бывших милиционеров, который в том районе живёт».





Остринский говорит, что его знают все в округе, поскольку в той местности жила его бабушка, — и отношения с соседями у него хорошие. Никто из них к нему лично не подходил по поводу флага. На суде «неравнодушный гражданин» не появился.





На заседании не было вообще никого постороннего, хотя около 20 человек пришло поддержать Валерия. Но их не пустили на территорию РОВД.





Валерий говорит, что даже после истории с судом он не думает о релокации. Наоборот, считает, что «сейчас такое время, когда надо быть на родине».





— Я объехал 80 стран, жил в Америке, Эстонии, Украине, и считаю, что в такой момент должен находиться в Беларуси — всё-таки здесь сейчас происходят важные события. Какой-то глобальной угрозы для себя я не вижу.





Валерий Остринский — бизнесмен, инвестор, член правления Belarus Business Angel Network, входит в топ-200 успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси по версии издания «Ежедневник».