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В Степянке прорвало трубу с горячей водой. Специалисты устраняют проблему

18.01.2021 18:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Пар из-под земли – улица Карвата несколько часов назад напоминала баню. Причиной тому стал прорыв трубы с горячей водой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие повреждения характерны для сильных морозов. 

В Степянке прорвало трубу с горячей водой. Специалисты устраняют проблему

По этой сети отопление подается в 23 жилых дома и детский сад. Ответственное предприятие «Минсккоммунтеплосеть» оперативно устраняет причину ЧП. Сотрудники и спецтехника сейчас работают на месте прорыва. Сформированы аварийные бригады в ЖЭУ для оперативного восстановления теплоснабжения зданий после того, как трубопровод отремонтируют.

В Степянке прорвало трубу с горячей водой. Специалисты устраняют проблему

К слову, в таких погодных условиях, если прекращается отопление, дом остывает примерно за 12 часов. Коммунальные службы нацелены на то, чтобы выполнить необходимые работы как можно быстрее и минимизировать дискомфорт для горожан.

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Новости Беларуси. Пар из-под земли – улица Карвата несколько часов назад напоминала баню. Причиной тому стал прорыв трубы с горячей водой, сообщили в программе...
 
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