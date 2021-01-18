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Наркодилеров с крупной партией мефедрона задержали на трассе М1
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Спецоперацию по пресечению канала поставки психотропов в Беларусь провели правоохранители. На трассе М1 задержаны двое дилеров. В салоне автомобиля было найдено более килограмма наркотиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Автомобиль, на котором передвигались дилеры, правоохранители остановили вблизи автозаправки. Выяснилось, что молодые люди работали на виртуальный наркомаркет. Зелье получали в России, перевозили его в нашу страну и делали закладки на территории Минской области.
Сергей Белоушко, начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Миноблисполкома:
Фигуранты дела водворены в ИВС и проверяются на причастность к аналогичным противоправным фактам. Один из подозреваемых привлекался к уголовной ответственности за грабеж.
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Новости Беларуси. Спецоперацию по пресечению канала поставки психотропов в Беларусь провели правоохранители. На трассе М1 задержаны двое дилеров. В салоне...
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