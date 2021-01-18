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Наркодилеров с крупной партией мефедрона задержали на трассе М1

18.01.2021 18:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Спецоперацию по пресечению канала поставки психотропов в Беларусь провели правоохранители. На трассе М1 задержаны двое дилеров. В салоне автомобиля было найдено более килограмма наркотиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По заключению экспертов, изъят мефедрон, вещество с пометкой «особо опасное», общим весом более килограмма.

Наркодилеров с крупной партией мефедрона задержали на трассе М1

Автомобиль, на котором передвигались дилеры, правоохранители остановили вблизи автозаправки. Выяснилось, что молодые люди работали на виртуальный наркомаркет. Зелье получали в России, перевозили его в нашу страну и делали закладки на территории Минской области.

Наркодилеров с крупной партией мефедрона задержали на трассе М1

Сергей Белоушко, начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Миноблисполкома:
В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий, направленных на пресечение канала поставки психотропных веществ из Российской Федерации на территорию Республики Беларусь, были задержаны двое мужчин, жители Минской области и города Минска, 1997 и 2000 года рождения, у которых в автомашине было обнаружено и изъято более одного килограмма особо опасного психотропного вещества параметилофедрона. В отношении фигурантов Борисовским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь за незаконный оборот наркотиков.

Наркодилеров с крупной партией мефедрона задержали на трассе М1

Фигуранты дела водворены в ИВС и проверяются на причастность к аналогичным противоправным фактам. Один из подозреваемых привлекался к уголовной ответственности за грабеж.

Люди в материале: Сергей Белоушко

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Спецоперацию по пресечению канала поставки психотропов в Беларусь провели правоохранители. На трассе М1 задержаны двое дилеров. В салоне...
 
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